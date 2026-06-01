iCarly
Folge 30: Ein Date für Carly
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Die Mädchen sollen auf einer Party einen Begleiter wählen. Carly passiert ein Missgeschick und spuckt dem Auserwählten versehentlich ins Auge. Er lehnt sie ab und nun ist es an Sam, einen Partner für Carly zu finden.
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iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5: Nickelodeon Germany