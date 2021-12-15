Ich, Bauer - Neues Leben am alten HofJetzt kostenlos streamen
Ich, Bauer
Folge 1: Ich, Bauer - Neues Leben am alten Hof
48 Min.Folge vom 15.12.2021
Ein junges Paar - ein großer Traum: Bauer-Sein. Eigentlich wäre Barbara als Hofübernehmerin des elterlichen Betriebes vorgesehen gewesen – bis Jim in ihr Leben kam, was ihren Eltern gar nicht passte. Barbara war damals erst 16. Viel zu jung für eine ernste Partnerschaft, befanden Mama und Papa. So bleibt den Beiden nichts anderes übrig: Sie müssen ihr Glück anderswo suchen. Jetzt haben sie einen Hof gefunden, der schon lange nicht mehr bewirtschaftet ist – und jetzt zu neuem Leben erweckt wird.
Ich, Bauer
