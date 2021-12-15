Der König von der EngelswandJetzt kostenlos streamen
Ich, Bauer
Folge 3: Der König von der Engelswand
48 Min.Folge vom 15.12.2021
Der Bauer Christian Falkner bewirtschaftet im Ötztal mit seiner Familie den extremst gelegensten Hof Tirols. Es ist extrem steil, viel kann nur per Hand erledigt werden. Die Sendung zeigt die Höhen und Tiefen des Bauernlebens.
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