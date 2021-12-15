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Ich, Bauer

Der König von der Engelswand

ServusTVStaffel 2Folge 3vom 15.12.2021
Der König von der Engelswand

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Ich, Bauer

Folge 3: Der König von der Engelswand

48 Min.Folge vom 15.12.2021

Der Bauer Christian Falkner bewirtschaftet im Ötztal mit seiner Familie den extremst gelegensten Hof Tirols. Es ist extrem steil, viel kann nur per Hand erledigt werden. Die Sendung zeigt die Höhen und Tiefen des Bauernlebens.

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