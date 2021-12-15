Die Bäuerin, das bin ich!Jetzt kostenlos streamen
Ich, Bauer
Folge 4: Die Bäuerin, das bin ich!
48 Min.Folge vom 15.12.2021
Die Bäuerin Christine Pichler-Brix bewirtschaftet einen Hof in traumhafter Lage oberhalb vom Attersee. Ihr Mann musste umsatteln. Er ist Berufschullehrer geworden, sonst hätte es nicht gereicht für das Paar und die drei Söhne. Nur der Vater hilft noch regelmäßig. Ein Portrait.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ich, Bauer
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0