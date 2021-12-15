Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Bäuerin, das bin ich!

ServusTVStaffel 2Folge 4vom 15.12.2021
Folge 4: Die Bäuerin, das bin ich!

48 Min.Folge vom 15.12.2021

Die Bäuerin Christine Pichler-Brix bewirtschaftet einen Hof in traumhafter Lage oberhalb vom Attersee. Ihr Mann musste umsatteln. Er ist Berufschullehrer geworden, sonst hätte es nicht gereicht für das Paar und die drei Söhne. Nur der Vater hilft noch regelmäßig. Ein Portrait.

