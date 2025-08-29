Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 6Folge 1vom 29.08.2025
48 Min.Folge vom 29.08.2025

Christoph Haller ist ein Bauer, wie es ihn kein zweites Mal gibt: Er hat Österreichs größten Rindermastbetrieb aufgebaut, mit 1.500 Stieren - und das im Nebenerwerb. Denn eigentlich ist Haller Tierarzt von Beruf.

ServusTV
