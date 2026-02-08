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Nur zum Schein

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 135: Nur zum Schein

45 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Ein unerwarteter Verdacht erschüttert das glückliche Patchwork-Familienleben von Janka Adiga-Heinemann: Ihr wird vorgeworfen, mit ihrem indischen Mann Kamal eine Scheinehe zu führen. Kamal droht die Ausweisung. In ihrer Verzweiflung wendet sich Janka an Christian Vorländer. Dem engagierten Anwalt wird schnell klar, dass Kamal Adiga etwas zu verbergen hat. Mit Hilfe eines Privatdetektivs kommt der Anwalt dahinter, dass sich Jankas Ehemann heimlich mit einer Inderin trifft.

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