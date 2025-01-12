Staffel 4Folge 23vom 12.01.2025
Folge 23: Inkasso Napoli
Die alleinerziehende Natascha Engel betreibt ein kleines Café. Plötzlich steht die 28-Jährige im Visier brutaler italienischer Geldeintreiber. Der Inkasso-Terror spitzt sich zu, als Natascha um das Leben ihrer kleinen Tochter Nele bangen muss. Völlig aufgelöst wendet sie sich vertrauensvoll an Benita Brückner. Während die engagierte Rechtsanwältin den anonymen Gläubiger ausfindig machen will, schlagen die rücksichtslosen Geldeintreiber erneut zu.
