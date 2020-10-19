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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 18vom 19.10.2020
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Das zweite Gesicht

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 18: Das zweite Gesicht

44 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 12

Ina Schuster führt mit ihrem Lebensgefährten Felix eine glückliche Beziehung. Doch dann taucht ihr Ex-Freund Sven auf und macht ihr das Leben zur Hölle. Aus Angst vor ihrem brutalen Ex wendet sich Ina an Alexander Stephens. Dem engagierten Rechtsanwalt fällt es schwer seiner Mandantin zu helfen, denn diese verschweigt ihm etwas. Auf der Suche nach der Wahrheit begibt sich Alexander Stephens zwischen die Fronten und erfährt von einem verschwundenen Baby.

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