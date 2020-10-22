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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9vom 22.10.2020
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Dein Feind und Helfer

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 9: Dein Feind und Helfer

45 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12

Die junge Polizistin Lena Wittfeld wird angeblich von ihrem Kollegen Stefan Grohm sexuell genötigt. Der verheiratete Mann behauptet aber, sie habe versucht, ihn zu verführen. Ein Albtraum beginnt, denn keiner glaubt Lena. Von den Kollegen geächtet und vom Ehemann verlassen, liegt Lenas Leben plötzlich in Scherben. Rechtsanwältin Isabella Schulien versucht alles, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Doch auch sie beginnt an ihrer Mandantin zu zweifeln.

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