Paulas Geheimnis

Folge 95: Paulas Geheimnis

45 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12

Kaum aus dem Knast entlassen, wird Paula Schiller wieder verhaftet! In ihrem neuen Betrieb soll die 21-Jährige viel Geld gestohlen haben. Paula beteuert ihre Unschuld. Doch selbst ihr eigener Vater hält die junge Frau für eine Diebin. Nur Alexander Hold, der Paula damals in den Knast gebracht hat, glaubt jetzt an ihre Unschuld. Liegt er wirklich richtig?

