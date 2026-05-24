Im Schatten der Angst
Folge 4: Im Schatten der Angst
Gerade noch rechtzeitig entkommt eine entführte Frau ihrem Peiniger. Gefesselt rettet sie ihr Ex-Freund vor Star-Architekt Carsten Spanger. Die Staatsanwaltschaft beauftragt Psychiaterin Karla Eckhardt, die Schuldfähigkeit des charismatischen Angeklagten zu überprüfen. Karla ist sich schon bald sicher, einem unberechenbaren Serientäter gegenüberzustehen. Handfeste Beweise aber fehlen. Um einen weiteren Mord zu verhindern, versucht sie Spangers Vertrauen zu gewinnen. Dazu muss Karla ihm aber ihre intimsten Geheimnisse enthüllen. Besetzung: Julia Koschitz (Karla Eckhardt) Justus von Dohnányi (Carsten Spanger) Aaron Friesz (Niklas Teubert) Marie-Christine Friedrich (Sandra Hinzey) Johannes Zeiler (Axel Stauf) Michou Friesz (Angelika Harmer) Johannes Silberschneider (Lorenz Lodenscheidt) Patricia Hirschbichler (Ursula) Andreas Patton (Erich Bruckner) Regie: Till Endemann Drehbuch: Rebekka Reuber & Marie-Therese Thill Bildquelle: ORF/ZDF/Tivoli Film/Hendrik Heiden
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