Im Schatten der Angst: Du sollst nicht lügenJetzt kostenlos streamen
Im Schatten der Angst
Folge 5: Im Schatten der Angst: Du sollst nicht lügen
Ein Mord am Flussufer, ein überraschendes Geständnis und große Zweifel: Die junge Täterin gilt als zwanghafte Lügnerin. Forensische Psychologin Karla Eckhardt kennt die mutmaßliche Täterin nur zu gut und ahnt, dass mehr hinter dem Fall steckt. Während sich die Widersprüche häufen, beginnt ein gefährliches Spiel aus Wahrheit und Täuschung, bei dem niemand ungeschoren davonkommt. Besetzung: Julia Koschitz (Karla Eckhardt) Susi Stach (Irene Radek) Mercedes Müller (Anna Lobrecht) Thomas Schubert (Martin Heller) Johannes Silberschneider (Lorenz Lodenscheidt) Michele Cuciuffo (Péter Sándor) Patricia Hirschbichler (Ursula Eckhardt) Johanna Orsini (Margarete Lobrecht) Christoph von Friedl (Christoph Schäfler) Michaela Klamminger (Sylvia Heller) Florian Troebinger (Einsatzleiter WEGA) Regie: Till Endemann Drehbuch: Till Endemann & Paul Salisbury Bildquelle: ORF/Mona Film/Petro Domenigg
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