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Im Schatten der Angst

Im Schatten der Angst: Du sollst nicht lügen

ORF2Staffel 1Folge 5vom 23.06.2026
Im Schatten der Angst: Du sollst nicht lügen

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Im Schatten der Angst

Folge 5: Im Schatten der Angst: Du sollst nicht lügen

89 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Ein Mord am Flussufer, ein überraschendes Geständnis und große Zweifel: Die junge Täterin gilt als zwanghafte Lügnerin. Forensische Psychologin Karla Eckhardt kennt die mutmaßliche Täterin nur zu gut und ahnt, dass mehr hinter dem Fall steckt. Während sich die Widersprüche häufen, beginnt ein gefährliches Spiel aus Wahrheit und Täuschung, bei dem niemand ungeschoren davonkommt. Besetzung: Julia Koschitz (Karla Eckhardt) Susi Stach (Irene Radek) Mercedes Müller (Anna Lobrecht) Thomas Schubert (Martin Heller) Johannes Silberschneider (Lorenz Lodenscheidt) Michele Cuciuffo (Péter Sándor) Patricia Hirschbichler (Ursula Eckhardt) Johanna Orsini (Margarete Lobrecht) Christoph von Friedl (Christoph Schäfler) Michaela Klamminger (Sylvia Heller) Florian Troebinger (Einsatzleiter WEGA) Regie: Till Endemann Drehbuch: Till Endemann & Paul Salisbury Bildquelle: ORF/Mona Film/Petro Domenigg

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