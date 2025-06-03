Immer weiter - Das ÖFB Frauen-Nationalteam
Folge 1: Der Meilenstein
29 Min.Folge vom 03.06.2025
Historische Momente, persönliche Wege und die Entwicklung des österreichischen Frauenfußballs. Vier Spielerinnen erzählen von der EM 2017, ihrem Leben im Ausland und den Herausforderungen zwischen Karriere und Familie.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Immer weiter - Das ÖFB Frauen-Nationalteam
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Sport
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4