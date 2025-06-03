Immer weiter - Das ÖFB Frauen-Nationalteam
Folge 2: Das Zuhause
29 Min.Folge vom 03.06.2025
Zwischen Heimweh, Identität und Empowerment – der Alltag österreichischer Spielerinnen in internationalen Ligen. Einblicke in ihr Leben abseits des Spielfelds und die Bedeutung von Gemeinschaft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Immer weiter - Das ÖFB Frauen-Nationalteam
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Sport
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4