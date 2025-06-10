Immer weiter - Das ÖFB Frauen-Nationalteam
Folge 3: Das Team
30 Min.Folge vom 10.06.2025
Das Innenleben des Nationalteams: Zusammenhalt, Druck und neue Chancen. Spielerinnen und Trainer geben ehrliche Einblicke in den Kampf um Anerkennung, mentale Stärke und die Zukunft des ÖFB-Teams.
Genre:Dokumentation, Sport
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4