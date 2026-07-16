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In höchster Not - Bergretter im Einsatz

In höchster Not - Bergretter im Einsatz (1/8): Verschollen im Nebel

ORF1Staffel 1Folge 1vom 16.07.2026
In höchster Not - Bergretter im Einsatz (1/8): Verschollen im Nebel

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In höchster Not - Bergretter im Einsatz

Folge 1: In höchster Not - Bergretter im Einsatz (1/8): Verschollen im Nebel

43 Min.Folge vom 16.07.2026

Lebensgefahr in den Alpen: Die Bergretter kämpfen bei jedem Einsatz gegen die Zeit. Abstürze, Nebel, lebensgefährliche Einsätze: Die Dokuserie gibt einen fesselnden Einblick in den Alltag der ehrenamtlichen Bergretter der Bergwachten Ramsau und Grainau und ist hautnah bei spektakulären Rettungsaktionen in den Alpen dabei. Wenn jede Minute zählt, kämpfen sie unter extremen Bedingungen um Menschenleben – authentisch, packend und mit beeindruckenden Bildern aus den bayerischen Bergen. Bildquelle: ORF/BR/Timeline Production/Timeline Production

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