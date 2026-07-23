In höchster Not - Bergretter im Einsatz (3/8): Lebensgefahr auf der ZugspitzeJetzt kostenlos streamen
In höchster Not - Bergretter im Einsatz
Folge 3: In höchster Not - Bergretter im Einsatz (3/8): Lebensgefahr auf der Zugspitze
44 Min.Folge vom 23.07.2026
Unwetter, Abstürze und Verletzungen machen Einsätze auf der Zugspitze zur Herausforderung. Die ehrenamtlichen Kräfte der Bergwacht Grainau müssen in schwer zugänglichem Gelände schnelle Entscheidungen treffen und dabei stets auch auf ihre eigene Sicherheit achten. Bildquelle: ORF/BR/Timeline Production
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