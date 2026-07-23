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In höchster Not - Bergretter im Einsatz

In höchster Not - Bergretter im Einsatz (3/8): Lebensgefahr auf der Zugspitze

ORF1Staffel 1Folge 3vom 23.07.2026
In höchster Not - Bergretter im Einsatz (3/8): Lebensgefahr auf der Zugspitze

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In höchster Not - Bergretter im Einsatz

Folge 3: In höchster Not - Bergretter im Einsatz (3/8): Lebensgefahr auf der Zugspitze

44 Min.Folge vom 23.07.2026

Unwetter, Abstürze und Verletzungen machen Einsätze auf der Zugspitze zur Herausforderung. Die ehrenamtlichen Kräfte der Bergwacht Grainau müssen in schwer zugänglichem Gelände schnelle Entscheidungen treffen und dabei stets auch auf ihre eigene Sicherheit achten. Bildquelle: ORF/BR/Timeline Production

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