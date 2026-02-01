In the Eye of the Storm
Folge vom 01.02.2026: 24 Stunden Tornado-Angst
44 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Im April 2024 fiel der Meteorologin Emily Roehler beim Prüfen der Wetterdaten im Zentrum der USA eine Sturmfront auf, entlang der sich heftige Gewitterzellen bildeten. Die Superzellen hatten das Potenzial, zahlreiche Tornados hervorzubringen. Bedroht waren die Bundesstaaten Nebraska und Iowa. Bald darauf nahm die Katastrophe ihren Lauf. Zerstörte Gebäude und umgestürzte Güterzüge: Die Windhosen hinterließen eine kilometerlange Spur der Verwüstung. Augenzeugen schildern aus erster Hand, wie sie das gewaltige Inferno aus Wind, Trümmern und Chaos erlebt haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Adventure, Action, Documentary, Entertainment, Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.