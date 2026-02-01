In the Eye of the Storm
Folge vom 01.02.2026: Houston im Auge des Sturms
Folge vom 01.02.2026
Die Sonne schien und alles wirkte ganz normal. Als Kasey Lambert im Mai 2024 nach dem Essen die Küche aufräumte, ahnte sie noch nicht, was wenig später auf sie zukommen sollte. Ein Tiefdruckgebiet nahm in Texas bedrohlich an Intensität zu. Als der Tornado das Haus der Familie erreichte, suchte die junge Mutter mit ihren Kindern Schutz im Wandschrank. Aber auch dort waren sie nicht sicher. Und in Houston wanderte eine Sturmfront zur abendlichen Hauptverkehrszeit in Richtung Innenstadt. Millionen Menschen waren gerade in ihren Autos auf den Straßen unterwegs.
