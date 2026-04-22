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Folge 511: Infos & Tipps: Logopädie
2 Min.Folge vom 22.04.2026
Der Begriff Logopädie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet in seiner wörtlichen Übersetzung "Sprecherziehung". Diese Aufgaben fallen tatsächlich in den Aufgabenbereich von Logopäden und Logopädinnen.
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