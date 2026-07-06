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Ingeborg Bachmann - Dichten für die Wahrheit

Ingeborg Bachmann - Dichten für die Wahrheit

ORF2Staffel 1Folge 2vom 06.07.2026
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Ingeborg Bachmann - Dichten für die Wahrheit

Folge 2: Ingeborg Bachmann - Dichten für die Wahrheit

52 Min.Folge vom 06.07.2026

Zum 100. Geburtstag tritt Ingeborg Bachmann neu hervor: eine Frau zwischen Verletzlichkeit und Aufbegehren, zwischen Leidenschaft und Schmerz. Barbara Franks Film zeichnet ihr schimmerndes Porträt, enthüllt ein verschollenes Drehbuch und zeigt eine Dichterin, die gegen die Wunden ihrer Zeit anschrieb. Ihr Werk bleibt bis heute lebendig, während die Umstände ihres Todes weiterhin ungeklärt sind. Regie: Barbara Frank Bildquelle: ORF/WDW Filmproduktion

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