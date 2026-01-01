Ingeborg Bachmann - Dichten für die Wahrheit
1 StaffelAb 0
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Ingeborg Bachmann - Dichten für die Wahrheit
Zum 100. Geburtstag tritt Ingeborg Bachmann neu hervor: eine Frau zwischen Verletzlichkeit und Aufbegehren, zwischen Leidenschaft und Schmerz. Barbara Franks Film zeichnet ihr schimmerndes Porträt, enthüllt ein verschollenes Drehbuch und zeigt eine Dichterin, die gegen die Wunden ihrer Zeit anschrieb. Ihr Werk bleibt bis heute lebendig, während die Umstände ihres Todes weiterhin ungeklärt sind.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2