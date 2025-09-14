Zum Inhalt springenBarrierefrei
INSIDE: Bahnhofsviertel

Razzia im Bahnhofsviertel: Im Einsatz mit der Polizei

Razzia im Bahnhofsviertel: Im Einsatz mit der Polizei

34 Min.Ab 12

Raubüberfälle, Diebstahl, Drogenkriminalität - das alles ist Alltag im Frankfurter Bahnhofsviertel. Deshalb ist die Polizei hier rund um die Uhr im Einsatz. Felix begleitet die Polizei auf Streife und ist sogar bei einer Drogen-Razzia dabei.

