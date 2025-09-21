Crack, Fentanyl und Kokain: Undercover mit DrogendealernJetzt kostenlos streamen
INSIDE: Bahnhofsviertel
Folge 2: Crack, Fentanyl und Kokain: Undercover mit Drogendealern
32 Min.Ab 16
Nirgends wird so viel mit Drogen gehandelt wie im Frankfurter Bahnhofsviertel. Von Cannabis über Crack bis Fentanyl bekommt man hier wirklich alles. Aber wie läuft das Geschäft mit den Drogen ab? Felix trifft undercover auf echte Dealer und begleitet sie bei der Arbeit.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Copyrights:© TOMATOLIX GmbH