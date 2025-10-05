Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
INSIDE: Bahnhofsviertel

Skyline über Drogenszene: Das Leben mit privatem Sicherheitsdienst

JoynStaffel 1Folge 4
Skyline über Drogenszene: Das Leben mit privatem Sicherheitsdienst

Skyline über Drogenszene: Das Leben mit privatem SicherheitsdienstJetzt kostenlos streamen

INSIDE: Bahnhofsviertel

Folge 4: Skyline über Drogenszene: Das Leben mit privatem Sicherheitsdienst

27 Min.Ab 12

Aus den Schlagzeilen kennen viele das Frankfurter Bahnhofsviertel als "Problem-Viertel". Es gibt aber auch Clubs, Geschäfte und teure Hotels. Felix will wissen: Wie groß sind eigentlich die Kontraste in diesem Viertel? Und welche Auswirkungen hat das auf das Leben hier?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

INSIDE: Bahnhofsviertel
Joyn
INSIDE: Bahnhofsviertel

INSIDE: Bahnhofsviertel

Alle 1 Staffeln und Folgen