Inside Batman
Folge 2: Ärger in Gotham City
43 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Im Oktober 1988 beginnt Tim Burton mit den Dreharbeiten zu "Batman". Das Projekt wird jedoch von Anfang an von Herausforderungen überschattet - eine Schauspielerin verletzt sich, Batmans Anzug macht Probleme und das Budget wird knapp. Als der Film 1989 endlich veröffentlicht wird, überzeugt er jedoch auf ganzer Linie und stellt einen neuen Rekord an den Kinokassen auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Batman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 The Nacelle Company, LLC