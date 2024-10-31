Inside Batman
Folge 6: Das Vermächtnis
43 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Nach dem erfolgreichen ersten Teil seiner Batman-Reihe, macht sich Christopher Nolan voller Elan an die Umsetzung von "The Dark Knight". Mit dem großen Budget kann er sich voll ausleben und kreiert ein Meisterwerk, das Kritiker weltweit begeistert. Doch der tragische Tod von Joker-Darsteller Heath Ledger überschattet das gesamte Projekt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Batman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 The Nacelle Company, LLC