Inside Detective Conan - Die Entstehung einer Legende
1 StaffelAb 12
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Inside Detective Conan - Die Entstehung einer Legende
Die Dokumentation gewährt einen exklusiven Einblick in die Werkstatt des Schöpfers von Detektiv Conan, Gosho Aoyama. Seit über 30 Jahren begeistert sein Meisterdetektiv junge und alte Fans weltweit.
Genre:Dokumentation
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: NHK
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