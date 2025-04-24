Von der Straße zu den SternenJetzt kostenlos streamen
Inside Fast & Furious
Folge 1: Von der Straße zu den Sternen
44 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Ein Artikel über illegale Straßenrennen und den berüchtigten "Racer X" landet auf dem Schreibtisch von Neal Moritz und inspiriert den Filmemacher zum ersten Teil der Fast & Furious-Reihe. Mit seiner Idee geht der Produzent auf Paul Walker zu, den er unbedingt für das Projekt gewinnen will. Welche Ausmaße das Franchise erreichen wird, ahnt zu dem Zeitpunkt noch niemand.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.