Folge 3: Über Japan zu den Ursprüngen
42 Min. Ab 12
Der zweite Film der Fast & Furious-Reihe kann nicht an den Erfolg des ersten Streifens anknüpfen. Daher entscheidet sich das Studio für Teil drei, eine ganz neue Richtung einzuschlagen. Ein junges Team nimmt die Herausforderung an, doch "Tokyo Drift" kann die Fans nicht begeistern. Bevor Universal das Franchise jedoch aufgibt, soll noch ein vierter Teil produziert werden - mit den ursprünglichen Stars ...
