Inside Fast & Furious

Paul Walkers Vermächtnis

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 01.06.2023
Paul Walkers Vermächtnis

Folge 5: Paul Walkers Vermächtnis

42 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12

Die Produktion des sechsten und siebten Teils der Fast & Furious-Reihe ist in vollem Gange. Die kompletten Cast-Mitglieder sind mit an Bord und das Franchise soll noch größer und aufwendiger werden als je zuvor. Doch der tragische Tod von Paul Walker erschüttert das Team und bringt alles zum Stehen. Kann seine Film-Familie die Arbeit ohne das geliebte Mitglied fortsetzen?

