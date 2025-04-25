Inside Fast & Furious
Folge 2: Große Fußstapfen
42 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Nach dem Erfolg des ersten Films wird die Fortsetzung "2 Fast 2 Furious" geplant. Doch Vin Diesel und Regisseur Rob Cohen wollen an dem Projekt nicht teilnehmen. Nun muss Tyrese Gibson zusammen mit Paul Walker die Führung übernehmen. Und der zweite Teil ist noch ambitionierter als der erste ...
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.