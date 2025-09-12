Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Fast & Furious

Große Fußstapfen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 12.09.2025
Große Fußstapfen

Große FußstapfenJetzt kostenlos streamen

Inside Fast & Furious

Folge 2: Große Fußstapfen

42 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Nach dem Erfolg des ersten Films wird die Fortsetzung "2 Fast 2 Furious" geplant. Doch Vin Diesel und Regisseur Rob Cohen wollen an dem Projekt nicht teilnehmen. Nun muss Tyrese Gibson zusammen mit Paul Walker die Führung übernehmen. Und der zweite Teil ist noch ambitionierter als der erste ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Fast & Furious
ProSieben MAXX
Inside Fast & Furious

Inside Fast & Furious

Alle 1 Staffeln und Folgen