ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 25.05.2023
Folge 4: Heist-Movie

42 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12

Mit Teil fünf der Fast & Furious-Reihe will Universal den bisher besten Film der Reihe kreieren. Es werden keine Kosten und Mühen gescheut, um dem Franchise den Weg in die Zukunft zu ebnen. Die Stunts sind größer und gefährlicher, die Stars noch zahlreicher und das Drehbuch durchdachter. Wird die neue und verbesserte Rezeptur bei den Fans ankommen?

