Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Fast & Furious

Völlig losgelöst

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 01.06.2023
Völlig losgelöst

Völlig losgelöstJetzt kostenlos streamen

Inside Fast & Furious

Folge 6: Völlig losgelöst

42 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12

Nach dem Tod von Paul Walker ist die Zukunft des Franchise ungewiss. Universal beschließt, weitere Filme zu produzieren, die immer gewaltiger werden sollen. Doch obwohl die Fortsetzungen an den Kinokassen weltweite Erfolge einfahren, gibt es hinter den Kulissen Streit zwischen zwei der Stars ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Fast & Furious
ProSieben MAXX
Inside Fast & Furious

Inside Fast & Furious

Alle 1 Staffeln und Folgen