Inside GSG 9
Folge 1: Das Auswahlverfahren
30 Min.Ab 12
Für 51 junge Polizisten beginnt der entscheidende Schritt ihrer Laufbahn: das einwöchige Auswahlverfahren der GSG 9 in Sankt Augustin. Sport, Schießen und Theorie verlangen ihnen alles ab - und nur rund ein Zehntel wird es schaffen. Die Eliteeinheit der Bundespolizei kommt bei Terror, Entführungen und schwerer Kriminalität zum Einsatz und gilt seit legendären Erfolgen wie der Landshut-Befreiung als eine der besten der Welt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben