Inside Harry Potter
Folge 4: Ein gigantischer Aufwand
Folge vom 23.11.2024Ab 12
"Harry Potter und der Feuerkelch" ist das bis dahin umfangreichste Buch der Reihe. Für die Umsetzung des Films muss ein Großteil der Handlung eingekürzt werden. Mike Newell, der nun für die Regie verantwortlich ist, steht vor einer großen Herausforderung. Außerdem hat Voldemort endlich seinen großen Auftritt - doch wer kann den ultimativen Bösewicht verkörpern?
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nacelle Company LLC