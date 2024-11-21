Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside Harry Potter

Das Potter-Universum

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 21.11.2024
Das Potter-Universum

Das Potter-UniversumJetzt kostenlos streamen

Inside Harry Potter

Folge 5: Das Potter-Universum

43 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Für "Harry Potter und der Orden des Phönix" übernimmt erneut ein neuer Mann die Regie. David Yates muss sich in das bereits eingespielte Team einfügen und will dennoch seine eigenen Ideen umsetzen. Die Arbeit mit visuellen Effekten ist für den Filmemacher jedoch komplettes Neuland. Nach der erfolgreichen Fertigstellung von Teil fünf, wagt sich Yates direkt an "Harry Potter und der Halbblutprinz".

