Inside Harry Potter
Folge 5: Das Potter-Universum
43 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Für "Harry Potter und der Orden des Phönix" übernimmt erneut ein neuer Mann die Regie. David Yates muss sich in das bereits eingespielte Team einfügen und will dennoch seine eigenen Ideen umsetzen. Die Arbeit mit visuellen Effekten ist für den Filmemacher jedoch komplettes Neuland. Nach der erfolgreichen Fertigstellung von Teil fünf, wagt sich Yates direkt an "Harry Potter und der Halbblutprinz".
