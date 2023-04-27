Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside Star Wars

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 27.04.2023
Krieg der Sterne Teil 1

Folge 1: Krieg der Sterne Teil 1

43 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12

Im Jahr 1977 kommt "Krieg der Sterne" in die Kinos und verzaubert schon bald die ganze Welt. Doch die Entstehung des Meisterwerks ist ein langwieriger Prozess, der Cast und Crew vor ungeahnte Herausforderungen stellt und vor allem Regisseur George Lucas an seine Grenzen bringt.

