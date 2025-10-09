Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside Star Wars

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 09.10.2025
Angriff der Klonkrieger und die Rache der Sith

Angriff der Klonkrieger und die Rache der Sith

Inside Star Wars

Folge 6: Angriff der Klonkrieger und die Rache der Sith

43 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Der Erfolg von "Die dunkle Bedrohung" bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Doch vor George Lucas liegen noch zwei weitere Filme, um die Trilogie zu vollenden. Kann er die passionierten Fans mit "Angriff der Klonkrieger" und "Die Rache der Sith" überzeugen?

