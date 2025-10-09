Staffel 1Folge 6vom 09.10.2025
Inside Star Wars
Folge 6: Angriff der Klonkrieger und die Rache der Sith
43 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Der Erfolg von "Die dunkle Bedrohung" bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Doch vor George Lucas liegen noch zwei weitere Filme, um die Trilogie zu vollenden. Kann er die passionierten Fans mit "Angriff der Klonkrieger" und "Die Rache der Sith" überzeugen?
Inside Star Wars
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2022
