Inside Star Wars

Staffel 1Folge 5vom 09.10.2025
Die dunkle Bedrohung

Folge 5: Die dunkle Bedrohung

43 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Ende der 90er Jahre kommt der lang ersehnte nächste Star Wars-Film in die Kinos: "Die dunkle Bedrohung" leitet die Prequel-Trilogie ein und soll an den Erfolg der ersten drei Teile anknüpfen. Kann George Lucas den Erwartungen gerecht werden?

