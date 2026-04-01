Inside Transformers
Folge 4: Am Zenit
42 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Steven Spielberg und Michael Bay wollen die Transformers ins Kino bringen. Im August 2007 kommt "Transformers" in die Kinos und ist ein durchschlagender Erfolg. Paramount will so schnell wie möglich eine Fortsetzung veröffentlichen, doch der Autorenstreik könnte das Projekt ins Wanken bringen. Shia LaBeouf und Megan Fox avancieren derweil zu weltweiten Superstars.
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Inside Transformers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Nacelle Company LLC