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Inside Transformers

Am Zenit

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 23.04.2026
Am Zenit

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Inside Transformers

Folge 4: Am Zenit

42 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Steven Spielberg und Michael Bay wollen die Transformers ins Kino bringen. Im August 2007 kommt "Transformers" in die Kinos und ist ein durchschlagender Erfolg. Paramount will so schnell wie möglich eine Fortsetzung veröffentlichen, doch der Autorenstreik könnte das Projekt ins Wanken bringen. Shia LaBeouf und Megan Fox avancieren derweil zu weltweiten Superstars.

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