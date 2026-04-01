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Inside Transformers

Schleichender Abstieg

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 30.04.2026
Schleichender Abstieg

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Inside Transformers

Folge 6: Schleichender Abstieg

42 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Der fünfte Teil der Transformers-Reihe ist ein Flop, weshalb Michael Bay dem Franchise endgültig den Rücken kehrt. Paramount will dennoch zwei weitere Filme produzieren, doch dem Studio fehlen ein Regisseur und eine zündende Idee. Ein neues Team soll die Welt der Transformers wiederbeleben, doch der Erfolgsdruck ist enorm.

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