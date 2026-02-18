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Interior Intim

Guter Geschmack beginnt am Boden, Mit: Marc Terhorst

Talk? Now!Staffel 1Folge 4vom 18.02.2026
Guter Geschmack beginnt am Boden, Mit: Marc Terhorst

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Interior Intim

Folge 4: Guter Geschmack beginnt am Boden, Mit: Marc Terhorst

39 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser neuen Folge „Interior intim“ wird’s edel unter den Füßen und stilvoll in den Türrahmen: Zu Gast ist Marc Terhorst, Geschäftsführer von Furnierholz Düsseldorf – jung, engagiert und absoluter Experte für edle Holzböden und schöne Türen.

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