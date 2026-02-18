Von Grundriss-Check-Ups bis Bungalow-Liebe, Mit: Franziska KananiJetzt kostenlos streamen
Interior Intim
Folge 5: Von Grundriss-Check-Ups bis Bungalow-Liebe, Mit: Franziska Kanani
32 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
In dieser neuen Folge von Interior intim begrüßt Host Sandra Kuhn die erfolgreiche Innenarchitektin Franziska Kanani endlich live bei sich im Wohnzimmer in Mettmann. Nach langem Termin-Suchen haben es die beiden vollbeschäftigten Workingmoms geschafft, sich für die Podcastaufzeichnung zusammenzusetzen – und das Warten hat sich gelohnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Interior Intim
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Talk?Now!