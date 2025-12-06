Millimeterarbeit in XXL-KücheJetzt kostenlos streamen
Interior'n Style - Design mein Heim
Folge 4: Millimeterarbeit in XXL-Küche
43 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6
Ali Budd widmet sich einer Renovierung, mit der sie bereits vor zehn Jahren beschäftigt war. Der Kunde möchte sein Haus jetzt erweitern und modernisieren. Ali und ihr Team machen sich an die Arbeit und entwerfen unter anderem eine helle, luxuriöse Küche mit einer pinken Marmorabdeckung. Zudem genießt die Designerin die Zeit mit ihrem Mann Martin, da auch er an den Umbauarbeiten beteiligt ist.
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana International Limited
Enthält Produktplatzierungen