Klotzen, nicht kleckernJetzt kostenlos streamen
Interior'n Style - Design mein Heim
Folge 7: Klotzen, nicht kleckern
41 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6
Ali Budd hat den Auftrag bekommen, eins der luxuriösesten Strandhäuser an der Jersey Shore einzurichten. Die maßgefertigten Möbel werden aus Alis Heimatstadt Toronto geliefert. Doch im letzten Moment stellt das Team fest, dass die Designerstücke nicht durch die Tür passen, weshalb diese mithilfe eines Gabelstaplers direkt in den zweiten Stock verfrachtet werden. Wird es den Beteiligten gelingen, die teure Ausstattung unbeschädigt in das Innere des Hauses zu transportieren?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Interior'n Style - Design mein Heim
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana International Limited
Enthält Produktplatzierungen