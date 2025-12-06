Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klotzen, nicht kleckern

sixxStaffel 1Folge 7vom 06.12.2025
Folge 7: Klotzen, nicht kleckern

41 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6

Ali Budd hat den Auftrag bekommen, eins der luxuriösesten Strandhäuser an der Jersey Shore einzurichten. Die maßgefertigten Möbel werden aus Alis Heimatstadt Toronto geliefert. Doch im letzten Moment stellt das Team fest, dass die Designerstücke nicht durch die Tür passen, weshalb diese mithilfe eines Gabelstaplers direkt in den zweiten Stock verfrachtet werden. Wird es den Beteiligten gelingen, die teure Ausstattung unbeschädigt in das Innere des Hauses zu transportieren?

sixx
