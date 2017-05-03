Der Mann mit zwei GesichternJetzt kostenlos streamen
Internet der Lügen
Folge vom 03.05.2017: Der Mann mit zwei Gesichtern
44 Min.Folge vom 03.05.2017Ab 12
Amber Thompson wohnt in Tulsa, Oklahoma, verbringt viel Zeit mit ihrer Kirchengemeinde und hält Bibelstunden für die Kids aus der Umgebung. Doch das Leben der 22-Jährigen war nicht immer so sorglos. Vor einiger Zeit verließ sie ihre Heimatstadt Owasso, nachdem sie die Beziehung mit ihrem gewalttätigen Verlobten Josh Owen beendet hatte. Amber leidet noch immer unter dem Alptraum, möchte aber einen neuen Partner finden. Als sie auf einer Dating-Plattform Chuck Davis Junior kennenlernt, sieht sie in ihm den perfekten Mann. Doch als der 26-Jährige seinen Job verliert und zu Amber und ihrer Familie zieht, fallen die Masken, und die junge Frau gerät in Lebensgefahr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.