Folge 5: Herpes
26 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Oskar hat Herpes, weshalb Emil ihn am Set vertreten muss. Dieser blüht völlig auf und stiehlt Bruno die Show. Währenddessen muss Oskar die Essenslieferung-Schicht von Emil übernehmen, und trifft dabei auf Marie – Emils Ex. Max geht mit Isabella durch die Stadt, um seine Pullover an den Mann zu bringen, dabei begegnen sie Isabellas vergangener Party-Bekanntschaft. Dies veranlasst Isabella, Max ein neues Beziehungs-Modell vorzuschlagen. Leo muss derweilen seinen Pass neu beantragen und begibt sich auf eine Odyssee durch Hamburgs Ämter.
INTIMATE.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH
