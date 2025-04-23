Zum Inhalt springenBarrierefrei
INTIMATE.

Herpes

Staffel 1Folge 5vom 23.04.2025
Herpes

INTIMATE.

Folge 5: Herpes

26 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12

Oskar hat Herpes, weshalb Emil ihn am Set vertreten muss. Dieser blüht völlig auf und stiehlt Bruno die Show. Währenddessen muss Oskar die Essenslieferung-Schicht von Emil übernehmen, und trifft dabei auf Marie – Emils Ex. Max geht mit Isabella durch die Stadt, um seine Pullover an den Mann zu bringen, dabei begegnen sie Isabellas vergangener Party-Bekanntschaft. Dies veranlasst Isabella, Max ein neues Beziehungs-Modell vorzuschlagen. Leo muss derweilen seinen Pass neu beantragen und begibt sich auf eine Odyssee durch Hamburgs Ämter.

INTIMATE.
INTIMATE.

INTIMATE.

