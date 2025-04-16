Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
INTIMATE.

Grüne Jugend

JoynStaffel 1Folge 3vom 16.04.2025
Grüne Jugend

Grüne JugendJetzt kostenlos streamen

INTIMATE.

Folge 3: Grüne Jugend

26 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12

Max geht mit Isabellas Vater trainieren, um ihn zu überzeugen, in dessen Klamottenlabel zu investieren. Bruno und Emil gehen auf eine Protestaktion der so genannten „Grünen Jugend“, um dort Mädchen kennenzulernen. Gleichzeitig muss sich Oskar um den Nachbarsjungen kümmern, und findet dabei Interesse an dessen Freundin. Florian zwingt Leo, sich einem Check-up beim Arzt zu unterziehen - mit tragischer Diagnose.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

INTIMATE.
Joyn
INTIMATE.

INTIMATE.

Alle 2 Staffeln und Folgen